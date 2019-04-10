Son Dakika Haberleri: Silah Dolu 2 Sığınak İmha Edildi

Silah Dolu 2 Sığınak İmha Edildi

1 saat önce

Tunceli'de yürütülen operasyonlarda içerisinde 5 adet EYP, 8 adet kalaşnikof ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

Silah Dolu 2 Sığınak İmha Edildi, System.String[]
Tunceli'de yürütülen operasyonlarda içerisinde 5 adet EYP, 8 adet kalaşnikof ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu 2 sığınak imha edildi. Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında, "Yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklarda 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 18 adet kalaşnikof şarjörü (dolu), 5 adet EYP düzeneği, 46 adet zagros silahı mermisi, 100 metre elektrik kablosu, 3 adet pil bloğu ve 4 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 5 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi. Valilik ayrıca kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

(Ercan Topaç/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:36 Kaynak: İHA
Tunceli Valiliği, Tunceli, Güncel
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