Silah Fabrikası Sahibi, Usulsüz Yolla Silah Satarken Yakalandı

KONYA'da, silah fabrikası sahibi H.Y., yasa dışı yolla A.D. ve F.P.'ye tabanca satarken, jandarma ekiplerince yakalandı. Satış için buluşulan araçta; 7 tabanca, 16 şarjör ve 19 tabanca fişeği ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Beyşehir
ilçesine bağlı Üçpınar
Mahallesi'nde meydana geldi. Üzümlü
Mahallesi'nde silah fabrikası sahibi H.Y.'nin yasa dışı yolla silah satacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Ekipler, H.Y.'nin Üçpınar Mahallesi'nde A.D. ve F.P. ile buluşmasının ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada; 7 tabanca, 16 şarjör ve 19 tabanca fişeği ele geçirildi. H.Y.'nin evi ile iş yerinde de arama yapılacağı belirtildi.
- Konya