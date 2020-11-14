Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEPOSB) savunma sanayisinde faaliyet gösteren silah fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını söndürme çalışması devam ediyor.
- Kaynak: AA
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