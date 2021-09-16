Londra'da silah fuarı önünde İsrail karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

İngiltere'de Filistin destekçileri ve savaş karşıtları, başkent Londra'da 14-17 Eylül'de düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nı (DSEI) protesto ederek, İsrail'e yapılan silah ihracatına son verilmesi çağrısında bulundu.

Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten "Palestine Solidarity Campaign (PSC)" tarafından organize edilen gösteriye katılan protestocular, İsrail'e silah tedarik eden şirketlere seslenerek, İsrail'in silahlandırılmasına son verilmesini istedi.

Etkinliğin düzenlendiği ExCeL Fuar Merkezi önündeki Cundy Park'ta toplanan göstericiler, ellerinde "Filistin için özgürlük" ve "İsrail'in silahlandırılmasına son verin" yazılı pankartlar taşıyarak, "İngiliz hükümeti suçlu, Boris Johnson suçlu" sloganları attı.

PSC Direktörü Ben Jamal, gösteride yaptığı konuşmada, fuara katılan şirketlerin bu hafta İsrail'e silah sattığını ve ayrıca İngiltere'de yer alan İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'ın da drone tedarik ettiğini belirterek, "Bunlar, Filistin halkını terörize etmek için kullanılıyor." dedi.

Jamal, söz konusu silahların özellikle de Gazze halkına korku salmak için kullanıldığını dile getirerek, İsrail'in silahlandırılmasının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Protestoya katılan Filistin asıllı göstericiler de bu ülkeye göç etmeden önce Gazze ve Filistin'in birçok bölgesinde yaşadıkları baskı ve zulmü anlattı.

Göstericiler, bu ay başında İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden 6 Filistinlinin kazdıkları tünellerden kaçmasını temsilen, yere açtıkları Filistin bayrağının üzerine çok sayıda kaşık bıraktı.