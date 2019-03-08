Silah Fuarında Türkiye Rekoru

DÜNYANIN en büyük; avcılık, atıcılık ve silah fuarı İWA 2019'u Bavyera İçişleri Bakanı
Joachim Hermann ve Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly açtı. 121 ülkeden bin 500 firmanın yer aldığı fuarın resmi açılışına Nürnberg Başkonsolos
yardımcısı Selçuk
Eke de katıldı. Türkiye
bu yıl tüm zamanların rekorunu kırarak fuara 105 firma ile katıldı. Sadece ticari iş insanlarının gezebildiği fuara bu yıl 50 bin ziyaretçi bekleniyor.
TÜFEK, TABANCA, MÜHİMMAT
Başkonsolos Yavuz Kül de Türk firmalarını ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı. Türk firmaları tabanca, tüfek, mermi ve mühimmatın yanı sıra ateşli silah aksesuarları, av ve atıcılık malzemeleri, kamp ve dağcılık malzemeleri, outdoor aksesuarlar ve tekstil ürünleri, hazır giyim, hediyelik eşyalar, avcılık donanımları, güvenlik sistemleri ile optik aletleri tanıttı.
Anadolu'da yetişen ceviz ağacından yapılan dipçik taslakları da büyük ilgi gördü. Mustafa Özdemir
, dipçiklerin, ceviz ağacının köküne yakın yerlerinden imal edildiğini ve uzun yıllar dayanıklılığını koruduğunu, ayrıca dünya çapında büyük talep olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'NİN İHRACATI 2 MİLYAR 35 MİLYON DOLAR
Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçılar Birliğinden verilen bilgilere göre,2018 yılında, ihracatımız, 2 milyar 35 milyon dolar oldu. Hatsan firmasını ziyaret eden Başkonsolos Yavuz Kül,firma sorumlusu Hüseyin Ferhan Güna 'dan bilgi aldı. Hatsan firmasının Türkiye'de en çok ihracat yapan firma olduğu belirtildi.