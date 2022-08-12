Silah ile oynarken arkadaşını gözünden vurdu - Son Dakika
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Silah ile oynarken arkadaşını gözünden vurdu

12.08.2022 17:09

Silah ile oynarken arkadaşını gözünden vurdu 20 yaşındaki Davut Kılınç hayatını kaybettiİSTANBUL Sarıyer'de 16 yaşındaki Teoman Ö. silahla şakalaşırken arkadaşını gözünden vurdu.

Silah ile oynarken arkadaşını gözünden vurdu

20 yaşındaki Davut Kılınç hayatını kaybetti

İSTANBUL Sarıyer'de 16 yaşındaki Teoman Ö. silahla şakalaşırken arkadaşını gözünden vurdu. Olayda Davut Kılınçisimli genç hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Ayazağa Mahallesi 193 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Davut Kılınç arkadaşlarını birlikte vakit geçirmek için evine çağırdı. Birlikte yemek yiyen ve televizyon izleyen gençler, bu sırada Kılınç'ın babasına ait silahla oynamaya başladı. Silahın boş olduğunu düşünen Teoman Ö., Davut Kılınç'a doğrultarak tetiğe bastı. Bir anda patlayan silahtan çıkan kurşun, Kılınç'ın gözüne isabet etti. Panikleyen gençler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kılınç'ı hastaneye kaldırdı. Kılınç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eve gelen polis ekipleri 16 yaşındaki Teoman Ö.'yü gözaltına aldı.

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Kaynak: İHA

Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silah ile oynarken arkadaşını gözünden vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silah ile oynarken arkadaşını gözünden vurdu - Son Dakika
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