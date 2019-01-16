Silah İmalathanesi Gibi Kullanılan Evde Tabanca, Uyuşturucu ve Çalıntı Telefon Bulundu
2 saat önce
GAZİANTEP'te, polisin silah imalathanesine dönüştürelen eve düzenlediği baskında uyuşturucu ve çalıntı cep telefonları ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
GAZİANTEP'te, polisin silah imalathanesine dönüştürelen eve düzenlediği baskında uyuşturucu ve çalıntı cep telefonları ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Şehitkamil
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.C. isimli kişinin evinde silah üretimi yaptığı bilgisine ulaşınca operasyon kararı aldı. Savcılık kararıyla şüphelinin Göllüce
Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen baskında; 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 35 dolu fişek, 22 tüfek kartuşu, 1 tablet, 18 çalıntı cep telefonu ile 4,6 gram esrar ele geçirildi. Silah, uyuşturucu ve çalıntı telefonlara el koyan polis, evde bulunan N.C. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.B. serbest kalırken, N.C. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Gaziantep
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:12 Kaynak: DHA
Diyarbakır Çarşaflı ve Silahlı Soyguncuyu Taksicinin Dikkati Yakalattı
Gözü Dönmüş Hırsız, Telefonunu Vermemek İçin Direnen Genç Kızın Yüzüne Asit Attı
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı