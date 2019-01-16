Son Dakika Haberleri: Silah İmalathanesi Gibi Kullanılan Evde Tabanca, Uyuşturucu ve Çalıntı Telefon Bulundu

Silah İmalathanesi Gibi Kullanılan Evde Tabanca, Uyuşturucu ve Çalıntı Telefon Bulundu

2 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin silah imalathanesine dönüştürelen eve düzenlediği baskında uyuşturucu ve çalıntı cep telefonları ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Silah İmalathanesi Gibi Kullanılan Evde Tabanca, Uyuşturucu ve Çalıntı Telefon Bulundu, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin silah imalathanesine dönüştürelen eve düzenlediği baskında uyuşturucu ve çalıntı cep telefonları ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.C. isimli kişinin evinde silah üretimi yaptığı bilgisine ulaşınca operasyon kararı aldı. Savcılık kararıyla şüphelinin Göllüce Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen baskında; 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 35 dolu fişek, 22 tüfek kartuşu, 1 tablet, 18 çalıntı cep telefonu ile 4,6 gram esrar ele geçirildi. Silah, uyuşturucu ve çalıntı telefonlara el koyan polis, evde bulunan N.C. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.B. serbest kalırken, N.C. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:12 Kaynak: DHA

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