Silah imâlathanesi olarak kullandığı evinde kendini vurdu - Son Dakika

Bursa'da evini silah imalathanesine çeviren şahıs kazayla kendini vurdu.

Bursa'da dün akşam Çekirge Devlet Hastanesi'ne ateşli silahla yaralanan bir kişinin geldiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmada O.P. isimli kişinin silah imalathanesi olarak kullandığı ikametinde taksirle kendini vurduğu belirlendi. İkamette yapılan aramalarda ise 7 adet namlusu değiştirilmiş tabanca, tabancalara ait 12 adet çeşitli ölçülerde şarjör, 1 adet av tüfeği ile silah yapımı için yiv oluşturmada kullanılan aparatlar, hassas ölçüm cihazı olmak üzere toplam 62 adet materyal ele geçirildi. O.P. ile birlikte ikameti ortak olarak kullandığı M.O.U. gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi. - BURSA