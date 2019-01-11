Son Dakika Haberleri: Silah İmalathanesi Operasyonunda 15 Şüpheli Adliyede

Silah İmalathanesi Operasyonunda 15 Şüpheli Adliyede

53 dakika önce

Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyedeORDU - Ordu'da silah imalathanesi operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyede

ORDU - Ordu'da silah imalathanesi operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından Ordu ve Giresun'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 30 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 15'i emniyetten serbest bırakılırken, 15 şüpheli ise Ordu Adliyesi'ne çıkarıldı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirilmiş, operasyonda ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

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