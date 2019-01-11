Silah İmalathanesi Operasyonunda 15 Şüpheli Adliyede
53 dakika önce
Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyedeORDU - Ordu'da silah imalathanesi operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyede
ORDU - Ordu
'da silah imalathanesi operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü
tarafından Ordu ve Giresun
'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 30 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 15'i emniyetten serbest bırakılırken, 15 şüpheli ise Ordu Adliyesi'ne çıkarıldı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirilmiş, operasyonda ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane tespit edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
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