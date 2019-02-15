Son Dakika Haberleri: Silah Kaçakçıları Adliyede

Silah Kaçakçıları Adliyede

1 saat önce

Eskişehir'de silah kaçakçısı oldukları iddiası ile gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Silah Kaçakçıları Adliyede, System.String[]
Eskişehir'de silah kaçakçısı oldukları iddiası ile gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan projeli çalışma kapsamında 7 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 8 adet kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca ve 20 adet şarjör, 1 adet 7.65 tabanca, 21 adet değişik çaplarda tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 77 adet av tüfeği fişeği, silah yapımında ve namlu açmada kullanılan torna makinesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Haklarında işlem yapılan 7 şahıstan 4'ü bugün adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şüphe Üzerine Durdurulan Ticari Araçtan Cephanelik Çıktı Sahibinin Terk Ettiği Köpek Dolmuş Durağından Ayrılmıyor

Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silah Kaçakçıları Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]