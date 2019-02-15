Silah Kaçakçıları Tutuklandı
47 dakika önce
Eskişehir'de silah kaçakçısı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir
'de silah kaçakçısı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 7 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 8 adet kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca ve 20 adet şarjör, 1 adet 7,65 tabanca, 21 adet değişik çaplarda tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 77 adet av tüfeği fişeği, silah yapımında ve namlu açmada kullanılan torna makinesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şahıstan 4'ü öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Silah Ticareti Yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan Muhammet Mücahit E. ve Kaan
B. tutuklandı. Şüphelilerden Hakan A. adli kontrol şartıyla, N. K. isimli şahıs ise savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:52 Kaynak: İHA
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