Son Dakika Haberleri: Silah kaçakçıları yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Silah kaçakçıları yakalandı

Silah kaçakçıları yakalandı

58 dakika önce

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Sinanpaşa ilçesi girişinde takip edilen bir araç durduruldu.

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Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı


İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Sinanpaşa ilçesi girişinde takip edilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 4 adet tabanca, 1 adet marka ve seri numarası silinmiş tabanca, 5 adet tabancalara ait şarjör, 30 adet tabanca fişeği, ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahıslara "Silah Ticareti Yapmaktan" adli işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Polis, Afyon, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:46 Kaynak: İHA
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