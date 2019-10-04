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Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 9 gözaltı

1 saat önce

Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 9 gözaltı Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 9 gözaltı

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mardin'deki 14 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu kalaşnikof silah, değişik çaplarda 5 adet ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 3 adet çevirme tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 193 adet kalaşnikof mermisi, 231 adet tabanca mermisi, 79 Adet tüfek fişeği, 2 adet kalaşnikof şarjörü ve 7 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Kalaşnikof silahın şüphelilerden birine ait evdeki bakır kazan içinde ele geçtiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğü'ne getirildi.

Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 9 gözaltı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:11 Kaynak: İHA
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