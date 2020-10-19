Silah kaçakçılarına KOM operasyon düzenledi - Son Dakika

Silah kaçakçılarına KOM operasyon düzenledi
19.10.2020 15:50
Denizli'de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Denizli'de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şahısların üzerinden silahların yanı sıra telsizde çıktı.
Denizli'de 3 şahsı takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bir süre süren takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kom ekipleri, operasyon kapsamında 3 şahsı gözaltına alırken yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, sarjörler, ve yüzlerce mermi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 2 telsiz ise dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ
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