Silah kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Gaziantep'te silah kaçakçılığı ve ticareti yapanlara yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda silah, şarjör, tüfek ve fişekler ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 6 adet tüfek, 6 adet tabanca, 11 adet şarjör, 8 adet tabanca iğnesi, 19 adet tabanca kabzesi, 603 adet tabanca fişeği, 466 adet tüfek fişeği, 1 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. - GAZİANTEP