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Silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı

24.12.2021 19:47
Silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Tırpan" kod adlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Tırpan" kod adlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına "Tırpan" kod adıyla operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 7 adet fişek, 1 adet silah gövdesi ve sürgü ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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