Silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
14 dakika önce
ELAZIĞ merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:17 Kaynak: DHA
ELAZIĞ merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yürütttüğü teknik ve fiziki takip sonunda şüphelileri belirledi. Adresleri de tespit edilen şüphelilere yönelik Elazığ, Bingöl
ve Adana
'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde 17 tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 32 fişek ele geçirildi.
4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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