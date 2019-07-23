Silah kaçakçılarına operasyona 3 tutuklama (2)
1 saat önce
3 KİŞİ TUTUKLANDI Elzaığ merkezli 3 ilde silahla kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:08 Kaynak: DHA
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Elzaığ merkezli 3 ilde silahla kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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