Son Dakika Haberleri: Silah kaçakçılarına operasyona 3 tutuklama (2)
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Silah kaçakçılarına operasyona 3 tutuklama (2)

1 saat önce

3 KİŞİ TUTUKLANDI Elzaığ merkezli 3 ilde silahla kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Silah kaçakçılarına operasyona 3 tutuklama (2), System.String[]

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Elzaığ merkezli 3 ilde silahla kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:08 Kaynak: DHA
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