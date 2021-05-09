Antalya'da silah ve mühimmat kaçakçılığına 8 gözaltı - Son Dakika

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilerin bulunduğu 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.T., N.T., K.K., R.F., M.D., R.B., H.U. ve K.K.B. gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 31 av tüfeği kartuşu, 4 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca fişeği, 60 tabanca fişeği, 2 sustalı bıçak, 2 muşta, 20 şişe kaçak içki, 2 metal arama dedektörü ve 8 cep telefonu ele geçirildi.