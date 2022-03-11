Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı

11.03.2022 14:22
Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haber: Ankara merkezli iki ilde yüksek faizle para vererek tefecilik yapan ve suç örgütlerine silah temin eden iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Bulut" adlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli iki ilde yüksek faizle para vererek tefecilik yapan ve suç örgütlerine silah temin eden iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Bulut" adlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde inşaat sektöründe bulunan iş adamlarına yüksek faizle para vererek tefecilik yapan ve suç örgütlerine silah temin ederek haksız kazanç elde eden iki ayrı suç örgütüne operasyon düzenledi. Şahısların müteahhitlere tefe adı altında yüksek faizli para verdikleri ve miktarın üstünde senet imzalattırdıkları, istenilen parayı ödeyememeleri halinde tehditle daire aldıkları öğrenildi. Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Ankara ve Ağrı'da düzenlenen "Bulut" adlı operasyonda, 3'ü Ağrı ilinde olmak üzere aranan 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Şahısların ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda 2 adet AK-47 otomatik piyade tüfeği, 1 adet Beretta marka otomatik tüfek, 260 adet 7.62 çapta tüfek fişeği, 15 adet ruhsatsız tabanca, 400 adet değişik çaplarda fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda çek, senet, dijital materyal ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(Oğuzhan Halil Özbek - Doğukan Gürel - Ali Nargüner/İHA)

Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı

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Son dakika haber! Ankara'da suç örgütlerine 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı Son dakika haber! Ankara'da suç örgütlerine 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sincan, Ankara, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
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