Silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu kişilerin iş yerleri ile evleri ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız 8 tabanca ve bu silahlara ait 9 şarjör, 51 adet dolu fişek, telsiz, elektroşok cihazı, namlu yapımında kullanılan 14 demir aparat, 14 icra yayı, torna tezgahı, matkap, spiral, kaynak makinesi, kumpas, keski, numaratör, mengene ve benzeri el aleti ile yedek parçalar ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, biri kadın iki zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - ESKİŞEHİR - Son Dakika
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