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Silah kaçakçılığı operasyonu

34 dakika önce

Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.Ş, H.İ.T. ve Y.V'yi takibe aldı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin iş yerinde yapılan aramada para kasası içerisinde ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Silah kaçakçılığı operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:26 Kaynak: AA
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