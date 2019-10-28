Son Dakika Haberleri: Silah kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis 17 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Silah kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis 17 şüpheli tutuklandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis 17 şüpheli tutuklandı

27 dakika önce

Silah kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis 17 şüpheli tutuklandıİSTANBUL - İstanbul merkezli 10 şehirde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis 17 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis 17 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Silah kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis 17 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 10 şehirde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis 17 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ekim'de atölyelerde yasa dışı yollarla ürettikleri silahları piyasaya sürme hazırlığında olan suç örgütüne yönelik düzenlenen 10 ildeki operasyonda gözaltı kararı bulunan 106 kişiden 83 şüpheli gözaltına alınmış, 51 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 4'ü polis 32 şüpheliden 17'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında çete elebaşı M.A. ile birlikte 3 kriminal polisin de olduğu öğrenildi. Biri polis 15 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi. Operasyonlarda 3 silah atölyesinde 54 ruhsatsız tabanca, 7 bin değişik çap ve markalarda fişek, 7 yivsiz av tüfeği, silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:29 Kaynak: İHA
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