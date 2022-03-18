Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi

18.03.2022 12:30
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya'da farklı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 5 silah üretim atölyesi, bir depo ve şahısların bulundukları yerlerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerden 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24'ü de adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:09:56. #1.11#
SON DAKİKA: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement