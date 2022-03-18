Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede - Son Dakika
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Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede

18.03.2022 10:54

Son dakika haberler: KOCAELİ merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24'ü, adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24'ü, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya'da operasyon düzenledi. Kaçak üretim yapılan 5 atölye ile 1 depoya gerçekleştirilen baskında; 44 şüpheli gözaltına alındı, 26 silah ve binlerce silah parçası ele geçirildi. Şüphelilerden 20'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24'ü de adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede
Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede
Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede
Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede
Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede
Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede
Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede
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Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Kocaeli, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 kişi adliyede - Son Dakika


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