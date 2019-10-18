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Son Dakika 3. Sayfa Silah kaçakçılığı şüphelileri adliyede

Silah kaçakçılığı şüphelileri adliyede

1 saat önce

Silah kaçakçılığı şüphelileri adliyede Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Silah kaçakçılığı şüphelileri adliyede

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 'Silah Ticareti' yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 10 şahıs yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden; 10 adet 9x19 milimetre çapında tabanca, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca olmak üzere toplam 12 adet tabanca, 15 adet tabanca şarjörü, 10 adet 9x19 milimetre dolu fişek, 83 adet değişik kalibre ve markalarda dolu av tüfeği fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Silah kaçakçılığı şüphelileri adliyede

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:08 Kaynak: İHA
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