Silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine operasyon: 7 gözaltı

6 saat önce

Malatya'da silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ruhsatsız silah ticareti yapıldığı ve gasp iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen bazı şüphelileri takibe alan ekipler, Elazığ'ın Baskil ilçesinden getirdiği uzun namlulu silahı sattıkları sırada zanlıları suçüstü yakaladı.

Daha sonra yürütülen çalışmada silah ticareti ve gasp suçlarıyla ilgili aralarında avukat ve polis memurunun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya ve Elazığ'ın Baskil ilçesinde şüphelilere ait 9 ikamet ve 1 avukatlık ofisinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silahla buna ait 4 şarjör ve 236 mermi, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 uçak savar mermisi, 400 çeşitli çaplarda tabanca mermisi, 66 piyade silahı mermisi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine operasyon: 7 gözaltı

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:35 Kaynak: AA
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