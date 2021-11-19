Üye Girişi
Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama

19.11.2021 16:52

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aliağa KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ve Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Suçları işlediği tespit edilen 11 şüpheliyi yakalamaya yönelik 17 Kasım tarihinde birçok adreste arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda C.G., V.A., F.K., B.S., E.Ç ve Ö.Y. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Menemen Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama
Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama
Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama
Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama
Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama

Uyuşturucu Ticareti, Münir Karaloğlu, Menemen, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! 16:39 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı 16:14 Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz 15:47 İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi 15:36 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı 14:45 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler 14:07 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı 13:26 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor 12:19 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor

Son Dakika Haberleri
17:04 Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri
17:02 Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz volkanik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu
16:59 Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
16:50 Son Dakika: Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam
16:38 6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti
16:36 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
16:29 Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL?
16:25 O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
16:23 Seren Serengil Ali Koç'a seslendi: Mesut Özil'in fikrini al
16:18 Dilenci, binlerce liralık telefonuyla kameralara yakalandı
Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri         
17:05
Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı         
16:37
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:42
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!         
15:18
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor         
14:36
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı         
12:02
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı         
11:02
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 17:25:12. #1.12#
SON DAKİKA: Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement