Silah kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silah kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Silah kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 2 kişi tutuklanırken, çocuk sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 2 kişi tutuklanırken, çocuk sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. KOM ekipleri tarafından kentte silah kaçakçılığı yaptığı şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi. 3 ayrı adrese yapılan baskınlarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 5 adet fişek, 6 adet silah parçası, 3 adet bıçak, 2 adet kurusıkı tabanca bulunarak el konuldu. - DENİZLİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
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