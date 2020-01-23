Silah kaçakçılığı yapan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silah kaçakçılığı yapan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Silah kaçakçılığı yapan zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kaçakçılığı yapan kişi yakalandı.

Silah kaçakçılığı yapan zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kaçakçılığı yapan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Nusaybin'de ikamet ettiği tespit edilen D.A'nın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Midyat yol kavşağında suçüstü yapılarak gözaltına alınan D.A'nın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlının jandarmada işlemleri sürüyor.

Nusaybin, Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı
Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:21:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silah kaçakçılığı yapan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]