Silah kaçakçılığı yapan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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Silah kaçakçılığı yapan zanlı gözaltına alındı
6 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kaçakçılığı yapan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kaçakçılığı yapan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Nusaybin'de ikamet ettiği tespit edilen D.A'nın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Midyat yol kavşağında suçüstü yapılarak gözaltına alınan D.A'nın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlının jandarmada işlemleri sürüyor.
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