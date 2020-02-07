Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 6 tabanca, av tüfeği, 89 fişek ve gece görüş dürbünü ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "yasa dışı silah ve mühimmat ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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