Silah kaçakçılığına 1 gözaltı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda kalaşnikof marka 5 tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kural Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada farklı yerlere gizlenmiş 5 kalaşnikof tüfek, 10 şarjör, 738 fişek ve 141 mermi ele geçirildi.Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, ev sahibini gözaltına aldı. Adı açıklanmayan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:37 - Kaynak: DHA
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