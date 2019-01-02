Silah Kaçakçılığına 2 Tutuklama
1 saat önce
Malatya'da silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'isi tutuklandı.
Malatya
'da silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'isi tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte toplam 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 85 adet farklı çaplarda mermi ve 55 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 1 şahıs ifadesi alındıktan serbest bırakılırken 4 kişi ise mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 2 şüpheli ise tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:10 Kaynak: İHA
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