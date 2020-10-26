Silah kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Silah kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
26.10.2020 11:29
İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de Başakşehir TEM otoyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagaj kısmında 13 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan Abdurrahman K. (39) ve İrfan B. (30) gözaltına alındı.
Şüphelilerin Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada ise 6 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ve 173 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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