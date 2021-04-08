Silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polislere ödül - Son Dakika

Silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polislere ödül

08.04.2021 14:09
Silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polislere ödül, System.String[]

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçede silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polislere teşekkür belgelerini takdim etti.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçede silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polislere teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaymakam Gürçam, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak'ı makamında ziyaret etti. Gürçam, Büyükatak ve başarılı operasyonları gerçekleştiren polisleri teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Polis çocuğu ve kardeşi olduğunu anlatan Kaymakam Gürçam, "Çocuğun olur göremezsin, babam ölür gömemezsin sözü polis ve ailelerini tam anlamı ile anlatır. Bende bir polis çocuğu ve kardeşi olarak bu mesleğin zorluklarını en iyi bilenlerdenim. Bu anlamda mesai gözetmeksizin halkın can ve mal güvenliği için mesai gözeten arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bazen eleştiriler çok acımasız olabiliyor ama bize düşen onlara görevlerinde kolaylık sağlamak. Bundan birkaç ay önce takip ettikleri başka bir konu varken büyük bir silah kaçakçılığı olayını ortaya çıkardılar. Bu anlamda bizde bu arkadaşlarımıza başarı ve teşekkür belgesi hazırladık. Kendilerini ayrı ayrı kutluyorum" dedi. - ADANA

Silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polislere ödül
Silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polislere ödül
Silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polislere ödül
Silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polislere ödül
Silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polislere ödül

Hisarcık, Kozan, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polislere ödül - Son Dakika


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