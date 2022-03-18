Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı

18.03.2022 11:57

Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı Antalya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs, kaçakçılık yapmak için kullandığı valizi çöpe atıp kaçmaya çalıştığı esnada yakayı ele verdi.

Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı

ANTALYA - Antalya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs, kaçakçılık yapmak için kullandığı valizi çöpe atıp kaçmaya çalıştığı esnada yakayı ele verdi. Jandarma ekiplerinin yakaladığı şahsın ikametinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kepez ilçesi, Kirişçiler mahallesinde 15 Mart Salı günü saat 16.30 sıralarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda; Ş.B. isimli şahıs, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak için kullandığı valizini çöp konteynerine atıp kaçtığı esnada yakalandı. Şüphelinin ikamet adresinde ve valizinde yapılan aramada; 6 adet 9 milimetre çapında tabanca, 4 adet 9 milimetre çapında tabanca, olmak üzere toplam 10 adet 9 milimetre tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 37 adet 9 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, silah ve mühimmat ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı
Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı
Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı
Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı
Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı
Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı
Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs valizi çöpe atıp kaçarken yakalandı - Son Dakika
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