Silah kazası sonucu yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu bir askerin ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.