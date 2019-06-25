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Silah kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

50 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görev yaptığı karakolda "silah kazası" sonucu şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Silah kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görev yaptığı karakolda "silah kazası" sonucu şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.
Yalova Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Süleymanbey Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.
Cenaze, şehidin ailesi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra Yalova Merkez Camisi'ne taşındı.
Camideki cenaze töreni öncesi, şehidin annesi Şükret ve babası Hakan Altuğ, nişanlısı Ayşenur Kaya ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.
Öğle vakti İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Altuğ'un naaşı, top aracına taşındı.
Askeri bando eşliğinde cenaze aracına konulan Altuğ'un naaşı, Yalova Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP'li Muharrem İnce, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Lice'deki Duru Jandarma Karakol Komutanlığında er olarak vatani görevini yapan Muhammed İslam Altuğ (21), karakolda geçirdiği silah kazası sonucu yaralanmıştı. Lice Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonrasında helikopterle Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilen Altuğ, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:24 Kaynak: AA
Lice, Yalova, Güncel
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