Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı

Silah kazasında şehit olan asker için tören

Şehit jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in naaşının uçağa bindirilmesi

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi HAKKARİ - Hakkari- Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan asker için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.