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Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı
6 saat önce
Silah kazasında şehit olan asker için tören Şehit jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in naaşının uçağa bindirilmesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi HAKKARİ - Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan asker için...
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:13 Kaynak: AA
Silah kazasında şehit olan asker için tören
Şehit jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in naaşının uçağa bindirilmesi
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi HAKKARİ - Hakkari- Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan asker için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.
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