Son Dakika Haberleri: Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı
Son Dakika Güncel Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı - Son Dakika

Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı

6 saat önce

Silah kazasında şehit olan asker için tören Şehit jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in naaşının uçağa bindirilmesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi HAKKARİ - Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan asker için...

Silah kazasında şehit olan asker için tören

Şehit jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in naaşının uçağa bindirilmesi

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi HAKKARİ - Hakkari- Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan asker için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.

Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı

Yüksekova, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:13 Kaynak: AA
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