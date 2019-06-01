Silah kazasında şehit olan uzman çavuş için tören

Van'da, kaza kurşunu ile şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu (29), törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nde görevli evli ve bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu dün meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu. Şehit Karakuzu için Van Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören yapıldı. Törene şehidin eşi Meliha Karakuzu ve 35 günlük bebekleri Yiğit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Jandarma Kolordu Komutan Vekili Albay Uğur Özmen, Edremit İlçe Kaymakamı Atıf Çiçekli, İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti katıldı. Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirilen şehidin saygı duruşundan sonra özgeçmişi okundu. Müftü vekili Sebahattin Kesti tarafından yapılan dua sonrası şehit cenazesi memleketi Osmaniye'ye gönderilmek üzere uğurlandı. Tören alanına minik oğlu Yiğit ile gelen şehidin eşi Meliha Karakuzu ayakta durmakta güçlük çekti. Van Valisi Bilmez ve beraberindeki komutanlar şehidin yakınlarını uçağa kadar uğurladı.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntü

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Haber-Kamera: Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN/ VAN, -

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