Silah kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Van
'ın Edremit ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, memleketi Osmaniye
'de son yolculuğuna uğurlandı.
Karakuzu'nun, Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter
Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adana Havalimanı
'na getirilen naaşı, buradan ambulansla memleketi Osmaniye'nin Kadirli
ilçesine götürüldü.
Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki babaevinin önünde şehit için helallik alındı. Bu sırada şehidin eşi Meliha Karakuzu ve yakınları gözyaşı döktü.
Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazı için Merkez Hamidiye
Camisi'ne götürüldü. Silah arkadaşları, Karakuzu'nun tabutu başında fotoğraf çektirdi.
İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından kıldırılan namazın ardından şehit Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun naaşı, Garnizon Komutanlığı
şehitliğinde toprağa verildi.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, AK Parti
Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu
, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.