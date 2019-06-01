Son Dakika Haberleri: Silah kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Silah kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Silah kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
Karakuzu'nun, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adana Havalimanı'na getirilen naaşı, buradan ambulansla memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüldü.
Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki babaevinin önünde şehit için helallik alındı. Bu sırada şehidin eşi Meliha Karakuzu ve yakınları gözyaşı döktü.
Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazı için Merkez Hamidiye Camisi'ne götürüldü. Silah arkadaşları, Karakuzu'nun tabutu başında fotoğraf çektirdi.
İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından kıldırılan namazın ardından şehit Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun naaşı, Garnizon Komutanlığı şehitliğinde toprağa verildi.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:01 Kaynak: AA
Van, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Şehit annesi oğlunun dileğini gerçekleştirip üniversiteden mezun oldu İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 19:25:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silah kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]