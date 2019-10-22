?Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazasında ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun 21 Ekim Pazartesi günü meydana gelen silah kazasında ağır yaralandığı belirtilerek, "Silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

KARS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜPiyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun şehit olduğu haberi, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde oturan ailesine haber verildi. Gülistan-İlhan Selimoğlu çiftinin 5 çoğundan biri olan şehit Caner Selimoğlu'nun bekar olduğu ve babasının vefat ettiği öğrenildi. Askeri yetkililerden acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları taziyeye geldi. Şehit Caner Selimoğlu, Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde toprağa verilecek.

Haber: ANKARA - ERZURUM,