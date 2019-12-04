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Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Van Çaldıran'da 3 Aralık'ta, pusu-keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

HABER:  ANKARA,


Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:56 Kaynak: DHA
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