Son Dakika Haberleri: Silah Operasyonunda Gözaltına Alınan Fabrika Sahibi Tutuklandı

Silah Operasyonunda Gözaltına Alınan Fabrika Sahibi Tutuklandı

33 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından yürütülen operasyonda usulsüz yollarla silah satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan fabrika sahibi tutuklandı.

Silah Operasyonunda Gözaltına Alınan Fabrika Sahibi Tutuklandı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından yürütülen operasyonda usulsüz yollarla silah satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan fabrika sahibi tutuklandı.

Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beyşehir ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonda usulsüz yollarla silah satışı yaptığı iddia edilen ve Üzümlü Mahallesi'nde silah fabrikası bulunan H.Y. ile silahları almak için buluşma adresine gelen şüpheliler A.D. ve F.P. gözaltına alındı. Operasyonda iki araç ve bir iş yerinde yapılan aramada Glock marka 7 tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 751 tabanca fişeği ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.D. ve F.P. adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:56 Kaynak: İHA
Konya, Beyşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adamın Eşinden Şok Suçlama İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:29:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silah Operasyonunda Gözaltına Alınan Fabrika Sahibi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]