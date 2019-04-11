Silah Operasyonunda Gözaltına Alınan Fabrika Sahibi Tutuklandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından yürütülen operasyonda usulsüz yollarla silah satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan fabrika sahibi tutuklandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:56 Kaynak: İHA
'nın Beyşehir
ilçesinde jandarma tarafından yürütülen operasyonda usulsüz yollarla silah satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan fabrika sahibi tutuklandı.
Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Beyşehir ilçesi Üçpınar
Mahallesi'nde önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonda usulsüz yollarla silah satışı yaptığı iddia edilen ve Üzümlü
Mahallesi'nde silah fabrikası bulunan H.Y. ile silahları almak için buluşma adresine gelen şüpheliler A.D. ve F.P. gözaltına alındı. Operasyonda iki araç ve bir iş yerinde yapılan aramada Glock
marka 7 tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 751 tabanca fişeği ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.D. ve F.P. adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. - KONYA
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