Silah satıp, parasını HTŞ'ye aktarmış - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranırken yakalanan ve evinin bitişiğindeki depoda çok sayıda mühimmat ele geçirilen Abdurrahman Güleli'nin, silah ticareti yaptığı, elde ettiği parayı da terör örgütüne aktardığı ortaya çıktı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü HTŞ/FEC/ENC'nin eylem ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Abdurrahman Güleli'nin Konak ilçesinde olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip ile Güleli'nin kardeşi M.G.'ye ait olan 35 AIN 938 plakalı minibüsü kullandığı yine kardeşine ait evde yaşadığı belirlendi. Hakkında terör suçundan 3 ayrı soruşturma dosyası bulunan Güleli'nin diğer kardeşi R.G.'nin kimliğini kullandığı saptandı. Bu bilgiler doğrultusunda polis,

İsmetpaşa Mahallesi 'nde bulunan eve operasyon düzenledi. Güleli kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Evin bitişiğinde bulunan depoda, toprağa gömülü seri numarası bulunmayan Sıg Sauer P 226 marka 13 tabanca, seri numarası bulunmayan Sıg Sauer P 226 marka 11 tabanca, 2'si uzun şarjör olmak üzere 51 şarjör, çifte doldurma av tüfeği, çok miktarda tabanca fişeği, 100 lt hacminde doldur-boşalt olarak kullanılan mavi renkli plastik bidon, mengene aleti, silah bakım temizlik malzemeleri, üzerinde Kelime-i Tevhid ibarelerinin yer aldığı yeşil renkli sözde cihad bayrağı, akıllı cep telefonu ve sim kartı, 5 sprey boya kutusu, R.G. adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi.

SİLAH PARASI TERÖR ÖRGÜTÜNE

Ele geçirilen mühimmatın terör örgütüne maddi destek sağlamak amacıyla satıldığı ortaya çıktı. Güleli'nin ifadesinde, örgütteki görevinin silah ticareti yapmak olduğunu söylediği belirtilirken, silahların el yapımı olduğu ve yapım aşamasından sonra üzerlerine marka basıldığı öğrenildi. Silahların, çeşitli örgütler ile örgüt üyelerine Güleli tarafından satıldığı, elde edilen paranın da

HTŞ/FEC/ENC'ye aktarıldığı belirtildi. Güleli'nin, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.