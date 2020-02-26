Silah satıp, parasını HTŞ'ye aktarmış (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silah satıp, parasını HTŞ'ye aktarmış (2) - Son Dakika

Silah satıp, parasını HTŞ'ye aktarmış (2)

7 saat önce

TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranırken yakalanan ve evinin bitişiğindeki depoda çok sayıda mühimmat ele geçirilen Abdurrahman Güleli, sevk edildiği adliyeye, tutuklandı.

Silah satıp, parasını HTŞ'ye aktarmış (2), System.String[]

TUTUKLANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranırken yakalanan ve evinin bitişiğindeki depoda çok sayıda mühimmat ele geçirilen Abdurrahman Güleli, sevk edildiği adliyeye, tutuklandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:14 Kaynak: DHA
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