Silah satıp, parasını HTŞ'ye aktarmış (2) - Son Dakika

Silah satıp, parasını HTŞ'ye aktarmış (2)
7 saat önce
TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranırken yakalanan ve evinin bitişiğindeki depoda çok sayıda mühimmat ele geçirilen Abdurrahman Güleli, sevk edildiği adliyeye, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:14 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmir'in Konak ilçesinde, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranırken yakalanan ve evinin bitişiğindeki depoda çok sayıda mühimmat ele geçirilen Abdurrahman Güleli, sevk edildiği adliyeye, tutuklandı.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
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