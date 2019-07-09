Son Dakika Haberleri: Silah satmak istemediği müşterisi tarafından vuruldu
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Silah satmak istemediği müşterisi tarafından vuruldu

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, silah dükkanının sahibi Sezai Kızılcan (72), av tüfeği satmak istemediği Mehmet isimli müşterisi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Silah satmak istemediği müşterisi tarafından vuruldu, System.String[]
Güncel
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, silah dükkanının sahibi Sezai Kızılcan (72), av tüfeği satmak istemediği Mehmet isimli müşterisi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Altıntaş Mahallesi, 332 Sokak'taki Sezai Kızılcan'a ait silah ve av malzemeleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen ve isminin Mehmet olduğunu söyleyen kişi, pompalı tüfek ve mermi almak istediğini söyledi. Kızılcan müşteriye ruhsatı olup olmadığını sorup olumsuz yanıt alınca satış yapmak istemedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Belinden 7.65 milimetre çapındaki tabancasını çıkaran müşteri, Kızılcan'a 4 el ateş etti. Sol bacağına 3 kurşun isabet eden Kızılcan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli iş yerine geldiği 09 PD 141 plakalı motosikletine binip kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kızılcan, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, başlattığı çalışma sonucu şüphelinin hurdacı olduğunu belirledi. Suç aleti tabancayıda incelemeye alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:38 Kaynak: DHA
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