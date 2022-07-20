Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu - Son Dakika
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Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu

20.07.2022 11:13
Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gelen silah sesi üzerine dışarı çıkan vatandaşlar tarafından sokak ortasında hayatını kaybeden bir kadınla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kastamonu'da Cemile Akman isimli kadın, cadde ortasında silahla vurularak öldü. Silah sesini duyarak caddeye çıkan vatandaşlar, Akman'ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cemile Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Cemile Akman'ın cenazesi, otopsi incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilen Cemile Akman'ın, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendiriliyor. Öte yandan, Cemile Akman'ın evli olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu - Son Dakika
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