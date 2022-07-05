Silah sesini duyan genç kadın oğlunu başından vurulmuş halde buldu - Son Dakika
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Silah sesini duyan genç kadın oğlunu başından vurulmuş halde buldu

05.07.2022 15:37

Antalya'da yaşayan 16 yaşındaki E.K., evlerinin yakınındaki susam tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler ise konu ile ilgili soruşturma başlattı. Diğer taraftan gencin cansız bedenini bulan kişinin annesi olduğu aktarıldı.

Antalya'da ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan ve elektrikçi yanında çalıştığı bildirilen 16 yaşındaki E.K. isimli çocuğun annesi, silah sesi gelmesi üzerine evlerinin 150 metre ilerisindeki susam tarlasına gitti. Tarlada E.K.'nin yerde yatan bedeni ile karşılaşan annesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine sağlık ve Manavgat Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleriyle Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınında tek kırma av tüfeği bulunan E.K.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silah sesini duyan genç kadın oğlunu başından vurulmuş halde buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silah sesini duyan genç kadın oğlunu başından vurulmuş halde buldu - Son Dakika
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