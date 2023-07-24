Silah sesleri susuyor: Düğün magandalarına karşı nöbet tutuyorlar - Son Dakika
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Silah sesleri susuyor: Düğün magandalarına karşı nöbet tutuyorlar

24.07.2023 02:50

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, düğünlerde maganda kurşunuyla meydana gelebilecek ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla polis ve bekçileri görevlendiriyor. Vatandaşlar da silahla rastgele ateş açılmaması konusunda bilgilendiriliyor. Kırıkkale Valiliği koordinesinde başlatılan uygulama ile düğün magandalarının havaya ateş açması engellenmeye çalışılıyor. Düğünlerde can kaybının ve silah atmanın önüne geçilmesi gerektiği vurgulanırken, gelin ve damat da desteklerini dile getirdi.

Silah sesleri susuyor: Düğün magandalarına karşı nöbet tutuyorlar

KIRIKKALE - Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, maganda kurşunu ile meydana gelebilecek ölüm ve yaralamaların önüne geçmek maksadıyla düğünlere polis ve bekçi görevlendirdi. Silahla rastgele ateş açılmamasına yönelik de vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes" mottosuyla, düğün magandalarının havaya ateş açmasını engellemek maksadıyla uygulama başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, maganda kurşunu ile meydana gelebilecek ölüm ve yaralamaların önüne geçmek için düğünlerde görev yapıyor. Polis, düğün ve kutlama organizasyonlarında silahla rastgele ateş açılmamasına yönelik vatandaşları bilgilendiriyor. Şehir merkezindeki cadde ve bulvara da bilgilendirici afiş ve broşürler asıldı.

Düğünlerde canların gitmemesini ve silahların atılmaması gerektiğini ifade eden damat Berat Yeşilurt, "Sayın valimize ve emniyetimize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tabii ki düğünlerimizde canlar gitmesin, silahlar atılmasın. Emniyet teşkilatı her zaman başımızın tacı. Emniyet teşkilatı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Kimseyi korkutmayalım, çocuklarımızı da başımızın tacı yapalım. O yüzden düğünlerimizde silah atmayalım herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Müzik sesinin silah sesinden daha güzel olduğunu belirten gelin Sibel Narin Yeşilyurt ise, "Hiçbir canlımız gitmesin. Ben tekrar söylüyorum, müzik sesi gerçekten silah sesinden daha güzel. Kimsenin canına hiçbir şekilde zarar gelmesin" dedi.

Kaynak: İHA
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